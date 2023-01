Amay: neuf projets durables candidats à un soutien financier dans la campagne Proximity

Candidatures attendues pour former le jury

Jury et votes citoyens pèseront chacun pour moitié dans l’attribution des points aux projets qui auront leurs faveurs. Du 8 mars au 7 avril, les Amaytoises et Amaytois pourront voter soit via la plateforme Kick Amay (lien sur le site internet de la Commune), soit dans les urnes à disposition à la maison communale, au service environnement et à l’office du tourisme. Quant au jury, il est encore à constituer et fait actuellement l’objet d’un appel à candidatures. Appuyées par une lettre de motivation, elles sont attendues pour le 28 février au plus tard, par mail (planenergieclimat@amay.be) ou en version papier à remettre au service environnement à l’attention d’Eliza Renzoni. Trois citoyens seront tirés au sort pour rejoindre des experts dans ce jury composé de 8 personnes. "Il faut avoir plus de 16 ans, être domicilié à Amay et ne pas avoir de mandat politique. Et être disponible le 5 avril pour la réunion lors de laquelle le jury examinera les projets." Les projets soutenus seront dévoilés lors d’un événement attendu à l’arrière de l’office du tourisme, le 16 mai à 18 h.

085/316615