Depuis ce week-end, les recherches vont bon train. Hier après-midi, un hélicoptère de la police fédérale a survolé Waremme pour tenter de localiser le disparu. "Les recherches avec le chien pisteur n’avaient rien donné parce qu’avec le gel, il ne flairait pas de piste, explique André Jamers, le chef de la zone de police de Hesbaye. L’enquête est dorénavant dans les mains de la police fédérale. Si l’hélicoptère n’est entré en action que ce mardi, c’est à cause des conditions climatiques. Le brouillard l’empêchait de voler à basse altitude."

L’hélicoptère est cependant reparti bredouille. "Mais on peut voir ça comme une bonne chose, note le commissaire Jamers. Car si l’hélico n’a pas détecté de corps à Waremme ou dans les environs immédiats, c’est qu’il est allé plus loin et qu’il est donc toujours en vie."