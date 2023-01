Braives: on recherche des citoyens pour s'engager en faveur du climat

Depuis la fin 2021, un comité de pilotage a été mis en place composé notamment de citoyens ayant une certaine expertise dans le domaine. "Nous y avons un ingénieur industriel, des pensionnés, des travailleurs dans le secteur de l’énergie, détaille Sophie Bourguignon, l’éco-passeuse de la Commune de Braives. Leur objectif était d’analyser les actions potentielles à mener."

Le plan d’action a été déterminé et avalisé par le conseil communal. Sans entrer dans les détails, il s’agit de diminuer les émissions de CO² dans le transport, le logement, le secteur tertiaire et l’agriculture. Parallèlement à ça, il s’agit d’augmenter la production d’énergie renouvelable locale.

Pour concrétiser son PAEDC, la Commune a encore besoin des idées et de l’expertise de ses citoyens. C’est la raison pour laquelle le comité de pilotage cherche à s’étoffer. "C’est un appel aux citoyens pour aller plus loin, plus en profondeur dans notre démarche, confirme Sophie Bourguignon. Il n’y a pas un nombre défini de membres… En fonction du nombre de personnes et des profils des membres, on fera sans doute des groupes de travail en fonction des secteurs."

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature ou recevoir des informations complémentaires auprès de Sophie Bourgugnon: sophie.bourguignon@braives.be 019/69 62 03.