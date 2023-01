90 ans au compteur, le magasin Motor Service à Huy défie la concurrence d'internet

Familial depuis 50 ans

En ces temps reculés, le magasin, qui s’appelait Auto Palace et était situé rue Entre deux portes, avait été ouvert par un certain M. Georges. "Je n’ai jamais su son prénom", expose Isabelle. Et puis, quelques années, plus tard, c’est monsieur Renard qui a repris le flambeau et donné au magasin son nom actuel. C’est pendant cette période qu’un apprenti, appelé Lucio Cao, est arrivé chez Motor Service. "Mon papa a commencé en 1959, poursuit Isabelle. Il avait 14 ans. À 27 ans, en 1972, il a repris le magasin." En 2009, Isabelle, Sébastien et Laurent, le frère d’Isabelle décédé depuis, ont rejoint l’aventure familiale.

Le sérieux pour recette

Et 14 ans plus tard, les voilà toujours à la tête du magasin, qui s’approche tout doucement de son centenaire. Mais à l’heure où en entend parler de faillites quasiment tous les jours, comment fait-on pour résister aux différentes crises et à la concurrence d’internet ? "Ici, on fonctionne beaucoup à la confiance. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur du matériel et un service de qualité. Beaucoup d’entre eux nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Beaucoup de parents de nos clients venaient déjà chez nous." Il en va de même avec les fournisseurs. "On a encore eu récemment une réunion avec un fournisseur dont le papa a travaillé avec le mien." Et si internet amène de la concurrence, elle leur permet à eux aussi de toucher des nouveaux clients. "On reçoit régulièrement des commandes en ligne." Et au final, la recette pour perdurer, elle n’est pas si compliquée. "On répond aux demandes avec sérieux. On ne néglige rien. On offre du matériel de qualité, pour le bon prix", expose Sébastien. "On a envie de montrer aux gens qu’ils ne doivent pas se décourager, poursuit Isabelle. En travaillant sérieusement, il y a toujours moyen d’y arriver."