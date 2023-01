La zone de secours de Hesbaye va engager des ambulanciers pour soulager ses pompiers

L’appel a été entendu et déjà 115 personnes ont postulé pour devenir ambulancier volontaire à la zone de secours de Hesbaye. Les candidats sont déjà passés devant un premier jury et la sélection va se poursuivre dans les prochains jours. "On aura dans les prochains mois un engagement de 12 ambulanciers et on constituera une réserve de recrutement avec 12 autres candidats, note Michaël Robert, en charge de la communication à la zone de secours de Hesbaye. Pour nous c’est une première dans la mesure où, habituellement, les effectifs qu’on engage possèdent d’office les brevets de pompier et ambulancier urgentiste."