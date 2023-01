Petites révolutions dans les communes wallonnes avant des « réformes basculantes »: Christophe Collignon tire son plan

Mais avant de pointer la lasagne, le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon veut mesurer l’assiette.

Il s’explique.

CPAS et RIS « Trouver une autre échelle »

Le Hutois prend l’exemple du CPAS, dans sa ville. "On paie 40% du revenu d’intégration sociale (RIS). Les habitants de Huy paient 40%. Comme dans toutes les villes, il y a une concentration de la demande. Ce n’est donc pas un choix politique. On ne décide pas qu’on va gérer 800, 1 500 ou 4 000 dossiers RIS. Mais c’est un fait et le CPAS ne fait presque plus que ça ", résume Christophe Collignon.

Sa réflexion est la suivante: "Il faut trouver une autre échelle que la commune pour délivrer le RIS. Le chômage, par exemple, est pris en charge à 100% par la collectivité. On doit pouvoir élargir la solidarité aussi pour le revenu d’intégration sociale. Plus l’assiette sera large, plus ce sera gérable. La meilleure échelle étant, à mon avis, celle de la Région ", analyse-t-il.

Ce n’est qu’un exemple. "Mais pour ce dossier comme pour d’autres, il va falloir se poser la question de manière plus large: à quel échelon le service que je rends à la collectivité doit-il être organisé ?"

Quoi qu’il en soit, il est d’avis qu’il faut se préparer aux discussions institutionnelles à venir, sans attendre. "Parce que le contexte en Flandre, il est clair. Autant se poser les bonnes questions avant et savoir précisément ce qui serait profitable pour la Région"