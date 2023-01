Amay: la restauration de l’orgue de Flône a repris à Stavelot

Mais alors qu’un gros travail avait déjà été réalisé sur les menuiseries de l’instrument (le buffet), le chantier a été subitement interrompu courant 2020 par la faillite de la manufacture Thomas. "Et il a fallu aux candidats repreneurs de cette société faire nombre de démarches durant une année pour obtenir l’agrégation classe 4 et la qualification requise par la Région wallonne pour pouvoir travailler sur des instruments classés patrimoine majeur de Wallonie, évoque Janine Hermant, ancienne professeur de latin à l’Abbaye de Flône et membre de l’ASBL dédicacée à la restauration de l’orgue. Il a aussi fallu que la Commune et la nouvelle société s’accordent sur les conditions financières de reprise du chantier. Une fois le bulletin de commande officiellement remis, les facteurs ont pu se repencher sur la restauration de l’instrument le 15 novembre."

De Facto poursuit la tâche

Désormais, l’orgue de Flône est confié aux soins de la société De Facto avec à sa direction Jean-Sébastien Thomas (descendant des fondateurs de la manufacture en faillite) et Thomas Deserranno (qui a jadis été élève sur les bancs de Flône). "On a déjà eu une première réunion de chantier. Ils sont occupés à restaurer la tuyauterie sur base des analyses effectuées par un spécialiste il y a plusieurs années", continue Janine Hermant. Le cahier de charges prévoit également le remontage de l’orgue dans l’église et le renforcement de la tribune qui le supporte.

95% de subsides toujours garantis

Privée du son de son orgue depuis 1960 faute d’entretien, l’Abbaye de Flône devrait pouvoir en remesurer l’amplitude musicale d’ici 1,5 an. "C’est ce qui était prévu au départ, mais il est difficile de donner une date. Il faudra voir s’il n’y aura pas de mauvaises surprises, estime l’échevine Stéphanie Caprasse, heureuse de voir l’horizon se dégager dans ce dossier freiné par le Covid et une faillite donc. Il a fallu faire vérifier la procédure par l’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP). Tout est bon. C’est une bonne chose. Et on ne perd pas les subsides promis au montage du dossier."

Pour rappel, ce projet de restauration complète pèse quelque 800 000 € (subsidié à plus de 95%).