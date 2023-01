Le budget participatif attend les idées des Braivois

Du 15 janvier au 15 mars, les idées de projet doivent être déposées ou envoyées à la Commune. La recevabilité des dossiers sera ensuite analysée par la Commission locale de développement rural avant un vote des Braivois pour leurs projets favoris entre le 1er et 30 mai. L’annonce des projets retenus sera faite, quant à elle, dans le courant du mois de juin.

Renforcer la participation citoyenne

Si dans certaines communes, le budget participatif existe depuis plusieurs années, c’est une grande première à Braives. "On avait déjà essayé de mettre le budget participatif en place en 2019 mais ça avait échoué pour diverses raisons, explique Pol Guillaume, le bourgmestre de Braives. Concrètement, c’est la première édition. L’idée est de donner aux habitants les pleins pouvoirs en ce qui concerne les projets qui les animent. Le Collège n’intervient en rien dans la désignation des dossiers retenus. Tout le monde est invité à participer, les jeunes comme les personnes plus âgées. On espère et on croit en un engouement de la population. L’objectif est également de créer des interactions au sein de la population, des centres communs d’intérêt. La volonté principale de cette démarche est de dynamiser les villages et de réunir des personnes autour d’un sujet et d’une table d’où vont germer des idées dont l’ensemble des habitants de la commune sera bénéficiaire."