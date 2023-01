Peines de travail pour vols dans des voitures à Hannut

Ce dernier, qui ne présente aucun antécédent judiciaire, écope finalement d’une peine de travail de 55 h Le plus âgé, condamné pour des faits similaires un an plus tôt, d’une peine de 75 h La Procureure de Division Brigitte Leroy avait requis une peine de 75 h pour chacun lors de l’audience du 15 décembre 2022.