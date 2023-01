Les projets de Terwagne, Ochain et Ocquier retenus

Le deuxième projet participatif retenu (196 voix citoyennes, huit voix CLDR) a trait aux entrées de village d’Ochain. L’ASBL Village d’Ochain placera des structures fleuries aux entrées et sorties du patelin pour 7 200 €. Enfin, le troisième projet sélectionné était porté par le patro d’Ocquier. Celui-ci va réhabiliter le site de l’ancien terrain de tennis en créant un espace convivial et sécurisé. Concrètement, l’idée est de réaliser un terrain multisport de rue, d’installer un barbecue avec tables de pique-nique et de réaliser un préau pour un montant de 5 100 €. Ce projet a récolté 121 voix citoyennes et neuf voix de la CLDR.

Restent sur le carreau le projet porté par le comité animations et culture de Pailhe, qui voulait mettre en place un circuit de balades historiques agrémenté d’espaces de détente, ainsi que le dossier de l’ASBL L’Atelier(s), qui voulait créer un théâtre de verdure dans le parc de La Grange. Il est à noter que ce projet avait reçu les préférences de la CLDR mais qu’il a été victime d’un manque de soutien populaire (75 voix). Au final, ce sont donc 16 130 € sur l’enveloppe de 20 000 € (10 000 € proviennent de la part communale et 10 000 € de subsides de la ministre Tellier) qui vont être distribués.

"Les 3 830 € non utilisés pourraient être reportés sur le prochain budget consacré à ces projets participatifs, précise l’échevin du PCDR, Damien Wathelet. En 2023, nous n’aurons qu’une enveloppe initiale de 10 000 €, étant entendu que le budget régional est bisannuel. Nous allons peut-être aussi demander aux porteurs de projet de Les Avins et de Pailhe de revoir leurs dossiers pour voir s’ils peuvent rentrer dans l’enveloppe 2023."

Lancé le 1er juin 2022, l’appel à projets pour ces premiers budgets participatifs claviérois avait au départ attiré sept porteurs de projets. Mais deux, n’entrant pas dans les critères, n’avaient pas été retenus. "Pour une première expérience, on peut déjà parler de succès, avait expliqué Katty De Groote, de la Fondation rurale de Wallonie. Dans certaines communes, on ne reçoit parfois que deux projets."