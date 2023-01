Le 4e Génie d'Amay renforce ses positions à la frontière russe

Renforcer les lignes à a frontière russe

Sur le plan géopolitique, l’année 2022 a été marquée par l’invasion de la Russie en Ukraine. Une déclaration de guerre aussitôt condamnée par les autorités belges qui sera au cœur des manœuvres effectuées par l’armée en 2023. "Deux détachements seront envoyés aux frontières communes que la Russie entretient avec l’Europe, embraye le Lieutenant-Colonel Coucke. Un premier peloton composé de 70 à 80 personnes se rendra en Roumaine à partir d’octobre 2023 tandis qu’un second de 40 individus sera envoyé en Lituanie dès le mois d’août. On sera aussi bien représenté au nord qu’au sud de l’Europe. Ce sont des forces de dissuasion. Ils vont être stationnés et effectuer des exercices pour montrer leurs présences aux Russes. L’idée est de renforcer la présence des forces de l’OTAN le long de la frontière russe. À noter également le renforcement d’autres détachements à travers le globe notamment au Mali, en République centrafricaine ou encore au Niger."

Entre ses obligations militaires, le 4ème bataillon va organiser un concert à Houffalize, la ville marraine, le 28 avril ainsi qu’une journée portes ouvertes le 14 mai

L’armée recrute

L’année à venir doit également permettre de renforcer une armée légèrement dégarnie à la suite de nombreux départs à la retraite. "L’un des objectifs en 2023 est orienté vers l’engagement opérationnel, explique le Lieutenant-Colonel Coucke. On manque de personnel au niveau de la défense. Ce manque se fait surtout ressentir au niveau des cadres de l’armée ou on doit déplorer le départ à la retraite de 4 officiers et d’une dizaine de sous-officiers. La situation est telle qu’au-delà de l’année prochaine, on aura moins de 50% d’officiers et un manque cruel de sous-officiers expérimentés. L’objectif est de combler cette brèche. Il y a donc une volonté de recruter au sein de l’armée afin de stabiliser le chiffre qui est ciblé. On essaye d’avoir une armée composée de 20,000 militaires et de 5,000 civiles."