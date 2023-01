Clémence envers le jeune homme qui dealait pendant la Saint-Nicolas des étudiants à Huy

Tandis que la fête battait son plein lors de la Saint-Nicolas, des rhétos à Huy le 22 novembre dernier tournaient gaiement les petits sachets d’herbes. Un jeune de 20 ans domicilié à Ohey a été pris en possession de 47 grammes de cannabis conditionnés en sachets prêts à la revente. Intercepté par la police de Huy après une course-poursuite, on retrouve sur lui également la somme de 170 euros et un GSM. Lors de son audience au tribunal correctionnel le 15 décembre, il reconnaît avoir vendu du cannabis entre le 15 octobre et le 6 novembre. Soit quelques semaines avant l’événement.