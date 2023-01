À Engis, elle utilise les animaux comme thérapeutes

L’Engissoise est révélatrice de potentiels. Aurore est une spécialiste en développement personnel, en gestion émotionnelle, relationnelle, hypersensibilité, trouble de l’attention, hyperactivité et haut potentiel. Dans son centre thérapeutique, l’Engissoise propose plusieurs activités, dont de l’Equi-Coaching. "Les séances d’Equi-Coaching permettent de mettre en lumière qui vous êtes, explique Aurore. Elles permettent de révéler les potentiels et de faire de la sensibilité, un super-pouvoir."

Les séances d’équi-Coaching sont adaptées aux enfants, aux adultes âgés de 13 à 99 ans. Tous les enfants sont les bienvenus au centre thérapeutique de l’Engissoise. "À leur attention, les séances d’hippothérapie et de zoothérapie." Une approche psycho-corporelle réservée aux enfants qui rencontrent, ou pas, des difficultés.

Les chevaux de bons thérapeutes

"C’est l’enfant qui choisit l’animal avec qui il souhaite prendre un moment." Un moment qui lui permettra d’entrer en contact non seulement avec l’animal choisit mais aussi, avec ses propres émotions. "C’est l’enfant également qui choisit l’activité qu’il souhaite faire comme, par exemple, une promenade avec un poney, et dont la finalité sera un lien avec un objectif établit en fonction de la demande des parents et des besoins de l’enfant."

Aurore Heuschen adore travailler avec les chevaux, "car ce sont des animaux qui décodent le non-verbal des personnes. Ils ont une sensibilité élevée. Le cheval est utilisé pour ses cinq sens." Les chevaux aident bien l’Engissoise, ce sont de bons thérapeutes en fonction de leur vécu. "Ils lèvent bien des blocages. Les chevaux viennent au secours de la personne, ils sont partie intégrante du changement chez les gens."

Parmi toutes ses activités, Aurore Heuschen pratique également le chamanisme. "C’est un accompagnement vers une transformation profonde et une guérison de l’âme. Dans la vie, tout le monde a besoin d’effectuer des changements sur sa personne."

Equi’dés, Aurore Heuschen, equi_des@yahoo.com ; au 0474/ 19 90 03 ; https://equides.jimdosite.com