Championnats provinciaux de tennis de table à Liège: le bilan presque parfait de Clara Ceulemans

À 15 ans, Clara Ceulemans est sans aucun doute la plus belle promesse du ping féminin dans l’arrondissement de Huy-Waremme. La fille de Ronny, classée B6, prenait part à ces championnats provinciaux le moral gonflé à bloc après avoir décroché plusieurs médailles chez les jeunes la semaine dernière. En simple B, la Wanzoise s’est ainsi classée deuxième, en battant Clémentine Poncelet en demi-finale. "Je m’en sors tout juste à la belle. Ce fut un gros match, précise Clara qui n’a rien pu faire en finale face à Aurore Durello, B2. Elle était beaucoup trop forte pour moi et je me suis inclinée 3-0."