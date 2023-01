Toute la richesse de la sérigraphie de Josiane Sauveur

Depuis deux ans, le centre culturel de Braives-Burdinne invite des artistes locaux à exposer leurs œuvres à la Guinguette de Braives. Et de mois en mois, les expositions alternent le plus possible des techniques différentes. Cette fois, la sérigraphie est à l’honneur. Josiane Sauveur, une habitante d’Oteppe, expose ses toiles jusqu’au 5 février. Après une carrière de professeur d’arts plastiques dans l’enseignement secondaire, elle s’est exprimée au travers de la peinture, le dessin et la sculpture.