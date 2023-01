La Nuit du rock signe un retour en fanfare à Huy

Pour le retour de la Nuit du rock, le public a répondu présent dans la salle de concert qui affichait complet pour l’occasion. Un constat qui a de quoi donner le sourire à Patrice Saint-Remy, le programmateur de l’événement, qui espère relancer le concept avec cette soirée. "On a voulu relancer cette tradition. La dernière Nuit du rock a eu lieu en 2015, ça faisait déjà 8 ans. On peut dire que c’est un come-back réussi. Le public s’est montré enthousiaste par ce retour, en atteste les tickets qui ont tous été vendus. Pour l’instant, c’est déjà une réussite vu que le premier objectif était de relancer la Nuit du rock, et le second de voir si les gens répondaient à l’appel."

Faire émerger des talents

La Nuit du rock est également l’occasion de mettre en lumière le travail effectué dans les classes de l’Atelier rock au cours du premier semestre. "C’est un événement important pour nous, explique le coordinateur de l’ASBL. C’est une vitrine de la qualité de notre travail. On espère conquérir un nouveau public et donner l’envie à certains jeunes de nous rejoindre. Le rôle de l’Atelier rock est de donner de la visibilité aux musiciens, qu’ils soient ou non membres de l’atelier."

Une partie des élèves de l’Atelier rock, les plus aguerris, est d’ailleurs montée sur scène à l’occasion du concert. "Pour eux, c’est une super occasion d’être confrontés à une autre réalité, celle du public. C’est autre chose que de répéter dans son coin avec un professeur. On veut les mettre dans des conditions réelles et stressantes pour qu’ils puissent en tirer le maximum d’expérience."

La première de Baptiste

Pour certains jeunes, c’était d’ailleurs une première sur scène. C’est notamment le cas de Baptiste, 17 ans, qui faisait ses grands débuts. "Je me prépare depuis septembre pour être prêt aujourd’hui, explique le guitariste. Une première scène c’est quelque chose de particulier. J’étais assez stressé au moment de monter sur scène mais j’étais également impatient parce que ça faisait plusieurs mois que j’attendais ce concert. C’était un moment très important pour moi. Le public était très réceptif à nos musiques, le courant est bien passé entre nous. Je suis content d’avoir joué même si je suis conscient qu’il y a encore du travail à faire pour m’améliorer. Je ne regrette pas, ça restera quoiqu’il arrive un super souvenir."