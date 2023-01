Huy: l'épicerie "Hors du Commun" à bôté du château Springuel

Une prise de risque nécessaire

Loin de l’atmosphère étouffante du centre-ville, Xavier Malherbe, le propriétaire de l’épicerie "Hors du Commun", compte sur ce nouveau départ pour relancer son commerce après une année difficile. "Ce déménagement était presque une nécessité, partage le gérant. Entre les travaux, l’inflation et surtout les difficultés pour se garer, l’année 2022 n’a pas été des plus faciles. S’éloigner du centre était la meilleure chose à faire. Ici, les gens ont largement la place pour se parquer. La surface est bien plus grande et offre plus de possibilités. On veut se montrer dynamique. Que ce soit pour la Saint-Valentin ou les apéros hutois, il y aura toujours de l’animation."

Un cadre unique pour une boutique unique

Gravure sur verre et bois d’une part, vente de produits locaux de l’autre, le magasin se distingue par son originalité. Une singularité qui est renforcée par un cadre tout aussi inhabituel. "Le paysage est inégalable, explique Xavier Malherbe. L’opportunité de venir ici s’est présentée et l’hésitation n’a été que de courte durée. Le cadre se démarque de ce qu’on a l’habitude de voir et ça correspond bien à la boutique. Faire comme tout le monde ne m’intéresse pas. On veut quelque chose qui sort de l’ordinaire, d’où le nom “Hors du commun”. Que ça soit pour la partie gravure ou l’épicerie, on essaye de proposer des produits qu’on ne trouve pas ailleurs."