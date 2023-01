Ferrières : Dominique Toussaint Lecoq à la tête du musée de Xhoris

À ses yeux, la valeur vénale d’un objet n’est pas ce qui fait sa beauté. "Un vieil objet qui a été utilisé a autant de valeur qu’une peinture connue. C’est comme s’il avait une âme." Elle souligne le rôle fondamental du musée, qui vit grâce à un travail collectif de bénévoles, et à l’aide de la Commune de Ferrières. "Un jour, mon petit-fils, alors âgé de 8 ans, regardait un ancien film à la maison. Il me demanda pourquoi, à l’époque, il y avait des cabines de douche dans la rue. Il me regarda comme une" Martienne "quand je lui ai dit que les GSM n’existaient pas. Si le musée n’était pas là, en l’espace de 3 générations, il y aurait des objets dont on ne connaîtrait plus l’usage. Les visites au musée ravivent les souvenirs, et sont l’occasion de magnifiques échanges entre les guides et les visiteurs. Beaucoup d’objets sont très ingénieux, économes et nous donnent de vraies leçons pour l’avenir de la planète."

Les visites sont gratuites le 1er dimanche du mois de 14 à 18 h. Le musée est ouvert toute l’année en semaine ou le week-end sur simple réservation.

Musée de la Vie rurale 34, route de Hamoir à Xhoris. Réservation: Office du Tourisme de Ferrières 086/409969.