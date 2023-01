Envoz'Art réussit son transfert de Héron à Wanze

Mutation wanzoise

C’était également un grand changement pour l’exposition Envoz’Art. Elle a quitté la salle Plein Vent de Couthuin. La 16 édition s’est posée à la salle Jacques Brel et s’est organisée avec le centre culturel de Wanze. Françoise Laruelle est artiste. Lauréate en 2021, elle exposait ses œuvres en origami modulaire qui donne une seconde vie au papier dans des tableaux, des luminaires tantôt posés sur des sculptures en bois.

Wanzoise, elle est aussi la présidente de l’ASBL Envoz’art et était très heureuse du succès de l’exposition. "Ici, nous pouvons accueillir 40 exposants et nous sommes devenus une association wanzoise à part entière. Nous avons contacté le centre culturel qui nous a de suite apporté un énorme soutien. C’est une belle collaboration et un réel plaisir de travailler avec toute l’équipe. Le centre culturel a ainsi fait toute la promotion de notre exposition annuelle."

Le collectif Envoz’Art a été créé à Couthuin par Marc Mathieu, José Noël et Paul Bruyneel. Il rassemblera très vite des artistes couthinois et héronnais. Il compte maintenant 50 membres venant, pour les plus lointains de Liège, Namur et Floreffe. "Le succès de notre groupe est d’abord la convivialité, insiste Françoise Laruelle. Nous gardons la nomination Envoz’art, car c’est un nom connu."" Et visiblement, le public a suivi l’événement dans son nouveau lieu.