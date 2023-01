« Le wallon, c’est notre patrimoine »

Sur la scène, la troupe qui comptabilise 20 ans d’existence régale le public avec son spectacle Po m’fé plaîsîr. Que personne ne s’y trompe, l’art de rire est wallon et il était à Clavier ce week-end. Armée d’humour et de camaraderie, la pièce proposée mêle quiproquo et tranches de vies. "On avait réservé nos places depuis plusieurs semaines, confie Annie, venue de Modave avec son mari. Depuis trois ans, nous n’avons pas beaucoup de raisons de rire et de nous amuser avec la crise sanitaire mais aussi la guerre en Ukraine ou la crise énergétique. Ce soir, on ne voulait pas manquer le rendez-vous. Je viens très régulièrement au théâtre wallon. J’ai commencé avec mes parents quand j’étais très jeune. Aujourd’hui c’est quelque chose que je veux encore transmettre à mes deux enfants. Le wallon, c’est notre patrimoine et il ne faut pas l’oublier." Et pour ceux qui le veulent, il reste encore plusieurs dates entre le 20 janvier et le 10 février.

Réservations et renseignements au 083/633538