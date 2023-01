C’était la première de « Li mêsse cwèfeû » à Ellemelle

Le metteur en scène a voulu privilégier le côté bouffon en choisissant des costumes loufoques et en accentuant les traits des personnages "Dans chaque situation, j’ai cherché la petite étincelle qui fait resurgir le côté bouffon. Même si les rôles sont inégaux en importance, tout le monde a accepté et est entré dans le jeu. C’est la pièce la plus délirante que j’ai mise en scène. L’esprit comédie italienne des années 50 généré par l’auteur (NDLR: Antonio Marotta) allié à l’esprit wallon, donne un effet particulier à la pièce." Dans le public, Ines (16 ans) est venu découvrir la pièce avec ses parents. "C’est drôle, j’aime bien, car on connaît l’apprenti coiffeur. Dans la vie il est comique, mais là, il est encore plus, de même que le robot." Sa maman renchérit "même si je ne comprends pas le wallon, à l’inverse de mon mari, je devine les situations avec les gestes". Quant au papa, il était en terrain connu. "Ouffetois depuis toujours, je connais tous les acteurs et c’est amusant de les voir s’éclater, cela divertit." En coulisses, Catherine Lempereur, elle, maquille la troupe et celle des villages voisins depuis plus de 10 ans. "C’est un vrai plaisir de les maquiller, c’est magique. Car quand ils sont aussi costumés, c’est une vraie transformation. Ils sont à fond dans leur rôle. Cela met leur personnage en avant. Dans les coulisses, je vois avec bonheur un vrai travail d’équipe, un investissement réel et une complicité." Son amie Christiane Maréchal, membre de la troupe D’jénné Reye, apprécie le fait qu’il s’agisse d’une "création originale qui met en lumière la vie locale. C’est super." Li mêsse cwèfeû sera encore jouée les 20 et 21 janvier à 20h à la salle "L’Aurore" à Ellemelle.

Réservations obligatoires au 086/36 62 55 P.A.F.: 10 €