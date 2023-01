Une maison ravagée par les flammes à Tinlot

Un véhicule d’intervention, trois citernes et 13 pompiers ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. L’incendie n’a heureusement fait aucun blessé. "La famille a rapidement quitté les lieux, explique le major Samuel, officier de garde au moment des faits. Quand les équipes sont arrivées sur place, il y avait des flammes qui sortaient du toit. La toiture était percée et les poutres endommagées. Il n’y a plus de toit et de plancher au premier étage. L’incendie a été vite rabattu mais les dégâts sont sérieux. Les 1er et le 2e étages sont complètement détruits, ravagés par les flammes. Le rez-de-chaussée a également été touché par les eaux. La maison est pour l’instant inhabitable."

Les experts vont déterminer la cause

Au vu de l’importance des dégâts qui ont effacé toute preuve, il semble difficile de trouver une cause à l’incendie. "On ne connaît pas l’origine du feu. On n’a rien vu de particulier lors de l’intervention. Il semble que le mari a travaillé dans le grenier et l’incendie pourrait venir de là mais c’est une simple déduction. Il y a trop de dégâts pour pouvoir distinguer quoi que ce soit. C’est désormais aux experts qu’il incombe de trouver la cause."

La maison déclarée inhabitable, la famille devra être relogée. Une rencontre avec Christine Guyot, la bourgmestre de Tinlot, est d’ailleurs prévue à cet effet ce lundi.