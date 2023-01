Hannut : les reprises de Maurane ont fait mouche

Un répertoire soigné

Arianne, Émilie et Florence, accompagnées par le pianiste Hervé Noirot, chantent Maurane, en solo, en duo, en trio, traversant son répertoire entre tubes et chansons moins connues, comme ce Jean-Philibert qui ouvre le concert, une chanson pour son chat. Plus connu, Lou et Louis qui croise la naissance de sa fille Lou et le décès de l’écrivain Louis Calaferte, est interprété avec une grande tendresse.

Introductions au piano, claquements de doigts sur Boire dans le Même Rêve, solo d’Émilie sur le dynamique Danser, nouvel arrangement d’Arianne et Florence sur Tant c’était Bon de Philippe Lafontaine, Sans Demander devenu une bossa-nova… Le répertoire change de formes et de couleurs à chaque chanson. Le Boogie du Bagout se moque avec humour de ces "chanteurs qui swinguent aussi bien qu’un paquet d’frites" avant que le trio nous dise Du Mal de ce gars qui la largue en silence. Le répertoire est choisi avec soin mêlant tendresse, humour et blessures, variant les rythmes et les ambiances.

Le public en redemande, mais devra attendre le mois de juin pour revoir "À Fleur De Mau" toujours au Henrifontaine de Bertrée. Il faudra s’y prendre tôt pour trouver une place.