L’arrondissement de Huy-Waremme est le plus touché par la désertification des banques

20% de désertion à Huy-Waremme

Et pour objectiver ce constat, Rodrigue Demeuse se base sur les chiffres transmis par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Une étude commanditée par le parlement de Wallonie et qui met en exergue les statistiques. Selon cette analyse, sur 262 communes wallonnes, 64 d’entre elles sont désertées par les banques privées et disposent dès lors d’un distributeur de billets Bpost. 13 communes se trouvent dans l’arrondissement de Huy-Waremme, principalement dans les villages et communes de moins de 10 000 habitants (soit 20,3%).

Au Sénat, Rodrigue Demeuse vient ainsi de déposer une résolution afin d’assurer l’accessibilité et la proximité équitables des distributeurs de billets. "À très court terme, et parce qu’il y a urgence, nous demandons à tous les gouvernements de se concerter pour établir un plan de répartition cartographié des distributeurs automatiques de billets. Ce plan vise entre autres à permettre à 95% de la population d’avoir accès à un distributeur offrant les services de bases dans les 2,5 km par la route et d’assurer une moyenne d’un appareil par tranche de 1500 habitants. Il s’agit de tenir compte des spécificités locales et en accordant une attention particulière aux zones rurales et quartiers excentrés des centres urbains. C’est tout à fait possible d’y parvenir mais il faut faire ça de manière intelligente et de concert."

Ce qui inquiète particulièrement le Hutois, c’est la question des personnes fragilisées. Le processus de digitalisation est plus que jamais en marche dans le secteur bancaire mais la disparition des guichets de banque de proximité impacte durement l’autonomie de certaines parties de la population. "L’accès à son argent, c’est un droit fondamental. Beaucoup de personnes sont directement impactées. C’est le cas des personnes âgées, des petits commerces ou des personnes à mobilité réduite."