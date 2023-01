Futsal: Marseille Wanze engrange et se rapproche du top 5

Une certaine facilité à évoluer sur les parquets qui leur a d’ailleurs permis de vivre un vendredi soir (presque) serein. "Nous avons toujours mené au score. Pourtant, soyons honnêtes, nous avons subi une partie de la rencontre. Mais, contrairement à l’année passée, nous l’avons bien fait" se satisfaisait le responsable hesbignon. Et pourtant, la tâche ne s’annonçait pas aisée. Avec des adversaires très mobiles et qui n’hésitaient pas à permuter, le bloc visiteur a été soumis à rude épreuve. "Leur style de jeu ressemblait un peu à celui de Tintigny, ça nous a certainement aidés aussi. Et puis, même lorsqu’ils ont trouvé l’ouverture ils sont tombés sur un excellent Ludovic Roquet qui remplaçait Napen dans les cages" tenait à souligner Delhalle.

Et si les Wanzois ont semblé longtemps confiants et autoritaires dans la rencontre, ils ont manqué de se faire peur en fin de match. "On galvaude quelques occasions tandis que l’adversaire recolle à 3-4. Je pense que la gestion d’un match est peut-être un point sur lequel nous devons encore nous améliorer" concluait Axel Delhalle. Une histoire de semaines certainement au vu de la capacité d’adaptation des siens en ce début d’année tonitruant qui les replace à la sixième position de D3C.

MARSEILLE WANZE: Roquet, Honay (1), De la Cruz, Moulin (2), Borsu, Baggio, Delhalle (2).