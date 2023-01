Des sportifs qui performent à Wasseiges

Les sports individuels et collectifs occupent une grande place dans la commune de Wasseiges. On y pratique le kung-fu, la danse, le tennis de table, le mini-foot, le football et le tennis. Et c’est au Tennis club Les Lorrains qu’ont été justement remis les mérites sportifs dernièrement. "Nous sommes encore plus heureux de nous retrouver après deux ans d’interruption, a entamé l’échevin des Sports, Arnaud Cornet Le sport rassemble et est un outil de cohésion sociale. C’est encore la santé, le dépassement de soi et le plaisir, mais aussi la compétition. C’est pourquoi notre politique sportive est là pour accompagner toutes les disciplines, soutenir les manifestations sportives et moderniser les équipements."