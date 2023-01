Campagne îles de Paix: les étudiants montrent l'exemple à Huy

Fort de près 34 ans de mobilisation, l’Institut Sainte-Marie de Huy a pu compter sur le soutien indéfectible de ses élèves secondaires pour mener à bien des actions en faveur d’Îles de Paix, à l’entame d’un grand week-end de solidarité. Fondées il y a environ 60 ans par le père Pire, les Îles de Paix ont pour mission d’aider les pays précaires à améliorer leurs conditions de vie. Cette année encore, l’association a suscité l’intérêt des étudiants de l’Institut Sainte-Marie à Huy. Un constat dont se félicite Catherine Simal, professeure à l’école. " Les étudiants sont enthousiastes, embraye-t-elle. Les jeunes sont motivés à l’idée de se mobiliser pour une belle cause. C’est l’occasion de commencer l’année sur une bonne note. Les élèves volontaires sont envoyés en groupes dans les rues afin de vendre des bracelets, des modules à planter ou encore des films alimentaires de 13h jusqu’à la fermeture des magasins. Les prix oscillent entre 6 € et 10 €. On essaye de sensibiliser les jeunes à la solidarité et à l’entraide. Ils se rendent compte que beaucoup de personnes à travers le monde n’ont pas la même chance qu’eux. Il y avait une légère appréhension concernant la générosité des gens au vu de la crise énergétique. Néanmoins, les premiers retours sont positifs. On espère récolter autant d’argent que les années précédentes, à savoir entre 4 000 € et 5 000 €. Après la récolte, on invite les élèves qui le souhaitent à un repas tous ensemble ainsi qu’à une série d’épreuves, du style de Fort Boyard, sur le thème des Îles de Paix.