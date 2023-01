« Un président exceptionnel », « Un pilier », « Une crème d’homme »: les joueurs rendent hommage à Nicola Finocchio, le président de Hamoir

Présent chez les Rats depuis sept ans, Muhacid Ceylan peinait à trouver les mots. "Je ne réalise pas encore que je ne le verrai plus, c’est un choc pour tout le monde. Nicola, c’était un homme à part dans le monde du foot. Il avait des valeurs et dès qu’il disait quelque chose il le faisait. Pour le groupe, c’était un papa, un grand frère et même un grand-père. Il était tout pour nous. C’est l’âme de Hamoir qui s’en va."

Même son de cloche du côté de Steve Dessart. "J’ai toujours eu une grande admiration pour lui. Il était un exemple, notamment dans la façon de gérer un groupe. Nicola voyait d’abord l’humain avant le sportif. Avec lui, il n’y avait pas besoin de négocier. On se regardait, il sortait une bière et un saucisson et c’était reparti pour l’année suivante. Des comme lui, on n’en fait plus. C’était le meilleur. Je suis ému en repensant à toutes les anecdotes. Je me rappelle les soirées le jeudi après les entraînements, c’était une crème d’homme. Dans le vestiaire, il s’asseyait tout le temps à côté de moi et je m’amusais à le taquiner en lui tapant sur l’épaule. Je lui dois beaucoup, notamment au niveau professionnel. C’est dramatique pour sa famille, son entreprise et Hamoir car Nicola était le pilier. Je pense énormément à ses enfants."