Chantier de l’AIDE: encore une soixantaine de jours

Les travaux devraient aboutir dans une soixantaine de jours, après une énième prolongation. "Le chantier a débuté en septembre 2020 et avait un délai initial de 200 jours ouvrables, rappelle Anne-Lise Laval, gestionnaire de projets AIDE notamment chargée des communes de Waremme et de Geer. Une première prolongation du délai avait été accordée à l’entreprise Baguette en septembre 2021, à la suite de la piètre qualité du sol rencontré en fond de fouille, rue de Prâle, au droit de la future station de pompage. Qualité bien moindre encore que celle attendue suite aux essais de sol réalisés en phase d’étude et qui a nécessité la pose de 60 micropieux d’une longueur de 18 mètres sous le radier de la station de pompage de Grand-Axhe. Les 80 jours permettaient de réaliser les études de stabilité et de trouver une entreprise spécialisée dans la réalisation de micropieux à grande profondeur."

Une seconde prolongation de 80 jours ouvrables avait été accordée, cette fois en septembre 2022. "Ceci pour couvrir le délai d’intervention de Resa et Proximus venus déplacer des installations souterraines de la rue de la Chapelle, à Waremme , qui gênaient la réalisation des ouvrages de collecte des eaux usées."

Aussi, le chantier de construction de la station de pompage de Grand-Axhe (rue de Prâle) a essuyé un retard dû à des délais d’approvisionnement des matériaux rallongés, "à cause de la crise sanitaire, d’une part, mais aussi à cause de la guerre en Ukraine, d’autre part. Ces retards concernaient principalement le bois de charpente, les tuiles de la toiture et les briques."

Un nouveau délai vient d’être accordé à l’entreprise et les travaux devraient être terminés dans une soixantaine de jours ouvrables, si tout va bien.