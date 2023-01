Un sauna mobile à pour se détendre à tout instant (Hannut/Lincent)

Pour une soirée insolite dans les champs, une fête d’anniversaire dans un jardin, une journée entre copines au milieu des vignes… Quentin Thiry et Martin Stordeur proposent de louer leur sauna mobile monté sur une remorque. Les deux amis d’enfance ont découvert ce concept inédit et lancé leur projet commun "Nature & bois" il y a quelques semaines. "On est tombé sur une vidéo d’un sauna mobile sur une chaîne d’un pays nordique, explique Martin, menuisier et gérant de sa société Absolumentbois à Lincent. On aime les défis et comme on avait une remorque dont on ne se servait plus on s’est dit que c’était l’occasion de se lancer un nouveau challenge. On a tout fait nous-mêmes à partir de chutes de bois que j’ai récupérées. Concrètement, toutes les voitures avec une attache remorque peuvent embarquer le sauna pour une soirée, un week-end ou plus." Promouvoir l’art du bien-être scandinave dans la région, voilà le credo et l’objectif des deux jeunes entrepreneurs. Concrètement, le sauna mobile est autonome et chauffé grâce à un poêle à bois finlandais. Un projet qui mêle écologie, détente et valorisation des déchets puisqu’avec leur nouveau concept, ils ont donné une seconde vie à leur remorque cassée et aux chutes de bois de l’atelier de Martin. "Au départ on voulait juste le faire pour notre usage personnel. Comme c’était un peu insolite, on a des amis qui ont voulu le tester et on s’est dit que ça pourrait ainsi plaire à d’autres personnes, reprend le jeune menuisier. On a commencé à lancer les locations et beaucoup de personnes ont déjà testé et approuvé. Les retours sont très positifs. L’avantage aussi c’est que ça ne consomme pas grand-chose. Il ne faut que 4 ou 5 bûches pour profiter."