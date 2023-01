Les rollers n’ont pas détrôné les patins à glace

Sur cette piste de plus de 400 m2, le nouveau concept avait pourtant de quoi séduire avec une location restée au même prix que l’année dernière.

Le marché de Noël de Huy est donc probablement à réinventer et le constat est le même du côté de l’horeca. L’année dernière, le secteur avait vécu une édition exceptionnelle. Le déconfinement était à l’ordre du jour sous certaines conditions et Huy avait fait le pari d’oser reprendre les festivités de fin d’année. "La consommation est différente et on ressent la concurrence qu’on n’avait pas en 2021, analyse Axel Marchand, gérant du Mundo Vino. Dans la région, nous étions les seuls alors que cette année il y a eu les marchés de Wanze, de Villers-le-Bouillet, de Villers-le-Temple, Couthuin ou encore Amay. On a aussi perdu deux samedis avec les deux réveillons. La fréquentation a été moindre de façon générale."

« Il faut plus d’animations et revoir les horaires »

Alors, on ne peut pas parler de flop ou de bilan catastrophique mais les mines ne sont pas complètement réjouies en ce dernier dimanche de festivités. "Avant la période Covid, les chalets horeca étaient implantés place Verte, rappelle le gérant hutois. L’année dernière nous avons migré sur la Grand-Place et nous avons eu une très bonne attractivité mais l’engouement était différent. Les gens n’étaient plus sortis depuis des mois et nous étions un peu les seuls. On est peut-être dans une année normale mais qui nous apparaît décevante. C’est donc difficile de faire un bilan en comparant et en se basant uniquement sur 2021 et 2022 mais je pense qu’il y a tout de même des choses à changer."

Ce qui a manqué ? La magie de Noël. "Il y a eu aussi un manque de communication je pense et d’animations, ajoute Sabine Grenson, gérante du" Traiteur ". Je pense qu’il faut apporter un peu plus de féerie et de magie à ce marché de Noël. On n’a rien pour se démarquer comme c’est le cas par exemple à Ciney ou Durbuy où il y a une véritable identité." Il faut dire que Huy est aujourd’hui encerclée par des marchés de Noël qui ont de quoi attirer. La concurrence se fait de plus en plus rude et il faudra trouver au cœur de la vallée mosane, un nouvel élan. Et Sabine Grenson amorce déjà quelques idées. "Il faut plus d’animations régulières et revoir les horaires, selon moi. Il faudrait démarrer après la Saint-Nicolas car le 28 novembre c’est trop tôt et pouvoir ouvrir plus tard en semaine. Les clients repassent parfois après leur restaurant et quand ils arrivent, nous, on ferme. 22h en semaine c’est trop tôt. Je préfère faire un marché de Noël plus court mais plus intensif avec des horaires élargis." Et Axel Marchand d’ajouter: "Il faut qu’on travaille tous ensemble dans le même sens. Les idées doivent être développées avec tous les acteurs concernés." Le marché de Noël hutois n’a pas dit son dernier mot mais il devra trouver son second souffle. Avec ou sans patinoire, il faudra redoubler d’énergie.