Double drame à Liège: le décès de l'adolescente de 14 ans remonte à jeudi soir, son agresseur lui avait promis un shopping à 3.000 euros

On en sait plus sur les circonstances qui ont mené au meurtre d’une Anderlechtoise de 14 ans à Ougrée. Un Sérésien de 37 ans avait été retrouvé pendu, vendredi en début de matinée, à Plainevaux, dans l’entité de Neupré, en province de Liège. Dans la voiture de l’individu, garée à proximité, se trouvait une fillette de deux ans et demi, qui a pu être sauvée. Vendredi également, vers midi, le corps sans vie d’une adolescente de 14 ans, originaire d’Anderlecht et scolarisée à Halle, avait ensuite été découvert le long d’un un sentier à Ougrée, dans l’entité de Seraing.