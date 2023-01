Des légumes pleins de sens, de valeurs

"Ces légumes sont pleins de sens. Pleins de valeurs grâce au collectif de personnes. Ils permettent de créer des liens et une solidarité que je définis comme réciproque, un gagnant-gagnant".

Pauline insiste sur les avantages: soutien durant toute la saison, espoir de reconnaissance de son travail personnel et solitaire (pour l’instant), création de liens privilégiés de confidence et de confiance à travers ces contacts hebdomadaires, pour partager commentaires, soucis ou météo. "Le nombre fixe de clients simplifie le plan de culture et permet de l’adapter". Une connotation sociale renforcée par la proximité des consommateurs et l’installation de bancs pour privilégier les rencontres. "Ils soutiennent et mettent un visage sur la productrice d’une des dernières fermes à taille humaine".