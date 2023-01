Antoine Thomas rejoindra Vyle-Tharoul (P3A) à l’issue de la saison

Annoncé du côté de Jehay B pour finir la saison, Antoine Thomas a déjà trouvé un port d’attache en vue de la saison 2023-2024. En effet, l’ancien coach de Marchin rejoindra les rangs de Vyle-Tharoul, où il complétera le staff de Pierre Genard. "Antoine s’est montré très correct envers toutes les parties. Il dépanne jusqu’en fin de saison le club, que j’apprécie d’ailleurs et qui a fait preuve de beaucoup de respect, et viendra me rejoindre dans un premier temps comme adjoint, puis me succédera dans le futur", dit le coach.