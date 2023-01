6 jours plus tard, Plume retrouvée saine et sauve

Depuis la nuit du passage à l’An neuf, la chienne était portée disparue, sans doute après avoir été effrayée par les feux d’artifice. "C’est ma belle-mère qui la gardait chez elle à Héron. Mais Plume a fugué quand ma belle-mère est sortie de la maison…"

Depuis, la jeune femme et ses proches n’ont eu de cesse que de retourner ciel et terre pour tenter de la retrouver. "Je suis enseignante et comme j’étais en congé, j’ai passé toutes mes journées à la rechercher. On a fait des affiches et distribué des toutes-boîtes. Chaque fois que je croisais des promeneurs, des joggeurs ou des cyclistes, je les interpellais pour voir s’ils n’avaient pas aperçu mon chien."

Sur les réseaux sociaux, l’avis de recherche a été partagé à de multiples reprises ; ce qui a eu aussi pour effet de lancer Valentine sur des fausses pistes: "Les gens voulaient bien faire… On m’a signalé un chien mort au bord d’une route à Les Waleffe. Je suis allé vérifier et ce n’était pas elle. Je me suis rendue aussi à Gesves, Marchin, Couthuin…"

Dans ses recherches, Valentine a pu compter sur l’aide de Lostdogzzz, une association qui aide à retrouver les chiens perdus.

Les coussinets abîmés

Finalement, c’est vendredi vers matin que Plume a été retrouvée par un couple, Aurore et Laurent, rue Saint-Martin à Héron, tout près de la boucherie Bocca. "C’est grâce aussi à ma maman car il y a quelques jours, elle avait croisé Aurore et lui avait donné le signalement de Plume."

La chienne border collie est relativement en bonne santé. Elle est passée chez le vétérinaire pour une visite de contrôle. "On voit qu’elle a beaucoup marché parce qu’elle boîte et qu’elle a les coussinets abîmés, explique sa propriétaire. Elle a maigri mais pas tant que ça. Elle s’est sans doute nourrie comme elle pouvait dans les fermes de la région."