Victime d’une crise cardiaque en plein match, Arnaud est sauvé par ses adversaires

Rapidement, deux joueurs adverses prodiguent les premiers secours. Ulysse Carbonneau, le capitaine limontois, et Guillaume Vanvinckenroye débutent un message cardiaque, sans paniquer. "Ils ont été héroïques. Sans eux et Vincent Colard, le papa d’un de mes joueurs, Arnaud ne serait sans doute plus là. Heureusement, le club de Wasseiges dispose également d’un défibrillateur", explique Jonathan Huens, qui n’arrive toujours pas à comprendre comment cela a-t-il se passer. Arnaud n’a aucun antécédent et est en bonne forme physique. À la mi-temps, il m’a annoncé qu’il allait devenir papa d’une petite fille, il était très heureux. "

Ce dimanche, Arnaud De Benedictis a donné des nouvelles rassurantes et restera plusieurs jours à l’hôpital pour passer une batterie de tests. "Je tiens à remercier l’ensemble de mes joueurs ainsi que ceux de Limont. Dans ces moments-là, il n’y a plus qu’une seule équipe sur le terrain. Je vais demander au club pour que tous nos affiliés passent une formation de premier secours."

« Une chance d’avoir fait mon brevet de secouriste »

Vincent Collard a eu de très bons réflexes. Aux côtés des deux joueurs de Limont, il a ainsi prodigué les gestes de premiers secours. "Quand j’ai vu qu’il ne bougeait plus, je n’ai pas hésité un instant et je suis monté sur le terrain. Je travaille dans les ressources humaines et, l’année passée, j’ai passé mon brevet de secouriste. Je constate ce dimanche que c’est une chance et que ça porte ses fruits. Dans ces moments-là, il faut rester sobre et prendre les bonnes décisions. Plusieurs joueurs pleuraient. Quelques minutes après l’arrivée des ambulanciers, ceux-ci nous ont rassurés et félicités. On a probablement sauvé une vie. C’est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation, je ne réalise pas encore. Je tiens à remercier les secours et les joueurs de Limont."