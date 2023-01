Quel destin pour vos sapins de Noël dans les communes de Huy-Waremme?

Assainir les parcs

Si la majorité des communes passent par Intradel, d’autres, comme Huy, Crisnée ou Hamoir, disposent d’un broyeur qui permet la réutilisation immédiate des restes. "On ramasse les sapins en début d’année et on les recycle en copeaux via le broyeur de la commune, explique Philippe Goffin, le bourgmestre de Crisnée. Les copeaux sont ensuite dispersés dans les espaces publics comme les parcs. Ça permet de ralentir la pousse des mauvaises herbes."

Alimenter les Grands Feux

À Donceel, Amay ou encore Héron, le ramassage des sapins doit servir à alimenter le Grand Feu. À Donceel, la collecte prend même des allures de fête. "La collecte de sapins se fait gratuitement via l’association Les bourlingueurs, embraye Philippe Mordant, le bourgmestre de la commune. Les sapins serviront de combustible pour le prochain Grand Feu. Durant leur tournée, les Bourlingueurs offrent des gaufres aux personnes âgées. Ça permet de mêler l’utile à l’agréable."

À Hannut, moins de sapins et plus d’écologie

Du côté de Hannut, si les sapins se sont faits rares durant les Fêtes, on fait preuve d’imagination au moment du recyclage. "Il n’y a presque plus de sapins dans la ville, explique Manu Douette, le bourgmestre hannutois. On a essayé de réduire le plus possible notre empreinte carbone en limitant le nombre de sapins dans Hannut. Celui devant la Commune est, par exemple, en aluminium. Concernant les sapins restants, ils seront broyés et utilisés pour éviter les plantes invasives dans nos allées. L’alternative consiste à donner les copeaux à une chèvrerie, certains animaux en mangent."