Les grands feux s’éteignent à petit feu

Une tradition qui n’intéresse plus

Perpétuer le folklore des grands feux devient de plus en plus compliqué ces dernières années. Entre une pandémie mondiale liée au Covid-19 et un manque d’engouement au sein de la population, cette tradition se fait de plus en plus discrète. Un constat amer qu’exprime laconiquement Dominique Servais, le bourgmestre de Geer. "Il n’y aura pas de grand feu cette année, ça n’intéresse plus les gens. L’habitude s’est perdue."

À Berloz, on dresse un bilan similaire même si l’on ne ferme pas définitivement la porte à un retour des grands feux dans la commune. "On n’est pas contre l’idée d’en refaire mais il faudra que ce désir émerge de la population, explique Béatrice Moureau, la bourgmestre de Berloz. C’est une tradition qui se perd, comme le Mardi gras. Avant, l’embrasement du grand feu était même réservé au dernier marié de l’année, c’était quelque chose. Aujourd’hui, entre le problème de pollution que représente un feu de cette ampleur et le manque d’intérêt qu’il suscite, la tenue d’un grand feu n’a plus trop de sens."

Certains villages s’obstinent toujours

Si ce folklore se meurt, il reste certains villages où l’on se réjouit de la tenue, ou du retour, de cette grande fête populaire. "On espère que ça se perpétue, explique Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir. Ce sont les jeunes qui s’en occupent mais en principe, ça se fera. Il n’y a pas de bonnes raisons pour supprimer cette coutume."

Amay reste également l’un des bastions de cette vieille tradition, comme l’exprime Didier Lacroix, échevin de l’Environnement : "On ne sait pas encore où se tiendra le grand feu cette année mais il aura lieu à coup sûr. On espère juste que les conditions soient optimales pour que la fête batte son plein."