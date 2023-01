La vie des bistros dans l’angle de la onzième Biennale

Aucune restriction

Car ils ont une atmosphère bien particulière, ces vieux bistrots, ces lieux de retrouvailles ou seulement de passage. "On s’intéresse aussi aux personnes qui s’y rendent. On invite donc tous ceux qui le souhaitent à nous envoyer leurs clichés dans leur bistro préféré, à nous partager les moments de vie, positifs ou négatifs. Il n’y a pas de limite de temps. On serait même très heureux d’avoir des clichés de cafés qui n’existent plus. Idéalement, nous aimons avoir un ancrage local et que ces photos soient prises dans des endroits de Clavier, Marchin ou Modave mais le public de la Biennale est très varié donc nous restons ouverts à toutes les propositions, ajoute le directeur. Le support est libre également. Ça peut être une photo ancienne, une prise avec iPhone ou un Polaroid, tout est possible."

Pourvu que ça vive et que ça raconte. Une coupelle de cacahuètes partagée, une partie de belote en cours sur une toile cirée usée, les juke-boxes d’antan, les transmissions de matchs de foot, l’expresso au petit matin lorsque la vie commence à s’éveiller, le journal déplié, un bol d’eau pour le chien, la même boisson commandée depuis des années, les rires et les échanges,… Le réconfort des habitudes et l’occasion ainsi de rendre hommage à ces lieux de retrouvailles.

Les propositions sont à faire parvenir à manu@oyou.be pour le 1er mai au plus tard