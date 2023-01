Quelques conseils pour une bonne préparation

Tout d’abord, au vu du temps de préparation, le plus important, c’est la volonté. "Ce n’est pas compliqué, mais ça prend du temps. L’essentiel dans la galette des rois, c’est la patience et la passion." Il faut également veiller à laisser les éléments reposer durant les différentes étapes de la réalisation. Mais évidemment, il faut plus qu’un calme olympien pour réaliser cette pâtisserie. Selon Éric, il est plus difficile de confectionner une seule tarte. "Faire une galette seule, c’est compliqué. Ce qui est bien c’est d’en avoir plusieurs. Si vous avez une petite pâte, quand vous allez donner les tours, ça ne pourra jamais être un feuilletage bien lisse. Tandis que si vous avez une grande pâte, vous avez de grandes abaisses et un feuilletage bien lisse, bien net."