Quatre ateliers pour éviter de se faire avoir

"Par mes ateliers, je souhaite informer et aussi éviter aux gens de se faire avoir. Chaque soir, les quatre ateliers auront lieu de 20h à, environ 21h. Une surprise sera réservée aux participants des ateliers sur les vins et le prosecco." En ce qui concerne l’alimentaire, le prix de chaque atelier est de 10 €, "avec un bon d’achat de 10 €". Pour ce qui est des vins et du prosecco, le prix est de 25 €, "avec, ici, un bon d’achat de 20 €". Le directeur de "La Casa del Mio Nonno" demande à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre part à ces ateliers de s’inscrire obligatoirement, car le nombre de places est limité à 10.

Thierry Stramare au 0471/ 09 90 91.