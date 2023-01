P4B: Alex Liebens prolonge à Anthisnes pour la saison 2023-2024

Après un départ au début de saison du côté d’Amay, Alexandre Liebens a définitivement trouvé chaussure à son pied à Anthisnes. En tout cas, son comité se montre très satisfait et n’a pas hésité à le prolonger. "Alex fait l’unanimité au sein du groupe et du comité, sourit Manu Charles. Il a redonné du plaisir et le goût au foot à pas mal de monde ici. C’était une priorité pour nous de le prolonger avant d’essayer de faire de grandes choses en P4."