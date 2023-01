Ça y est ! C’est amorcé… Les deux cocos de 11 et 13 ans sont à la frontière entre deux mondes, celui de l’enfance et de l’adolescence. Un signe qui ne trompe pas ? Les jouets ! Ces tonnes de jouets accumulés dans leurs chambres qui prennent la poussière. Leurs Playmobil, petites voitures, circuits, soldats, Barbie ne sortent presque plus du placard…

Mes enfants me demandent régulièrement pour les revendre, les donner ou en tout cas les liquider, histoire de faire de la place pour y ranger leurs "affaires de grands". Mais moi, j’ai le cœur gros, c’est au-dessus de mes forces… Je ne veux pas les voir grandir. Et je les oblige à tout garder (ou presque) en avançant des arguments parfois bancals: gardons-les pour mes petits-enfants ; mais siiii, tu joueras encore avec ; allez, ce week-end, on construit tout le village Lego ensemble… Rien n’y fait. Le processus de détachement est en marche.

Et puis, il y a ce jour magique où leurs deux petits cousins débarquent, déversent en tornade toutes les caisses et embarquent les miens dans leurs trésors d’avant. Je les retrouve tous les quatre allongés à installer le train électrique, aménager une maison de doudous et créer 1001 histoires. Dans un brouhaha et un désordre qui me rendent nostalgique. Je les regarde et je me dis: ouf, encore un (tout) petit peu de répit…