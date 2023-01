Liaison Tihange-Tinlot: et si 2023 était enfin la bonne ?

Attendue depuis des décennies, la construction de la voirie régionale, et plus exactement de la troisième portion entre le roind-point des Gottes et celui de Saint-Vitu, devrait connaître un fameux coup d’accélérateur en 2023.

Le permis pour entamer ce chantier long de quelque 3 km devrait être octroyé au printemps et les pelleteuses devraient se mettre en route dans le courant du deuxième semestre. Vous comprendrez qu’en raison des multiples rebondissements du dossier, nous utilisons encore le conditionnel.

Même si cette fois, on a vraiment, vraiment, envie d’y croire. Si cette note d’optimisme est bien réelle, c’est notamment parce que la Commune de Modave a obtenu en 2022 des garanties du SPW pour modifier deux aspects du projet (accessibilité des tracteurs à Saint-Vitu, aménagement pour les cyclistes et les piétions sur un chemin agricole parallèle). Quant aux procédures d’expropriation, elles sont actuellement en cours.

Combien de temps devrait alors durer le chantier ? On parle d’environ deux ans. Dès lors, on peut se poser une question: pourra-t-on un jour photographier des voitures sur la liaison avec une ou deux volutes de fumée ? Pour rappel, la fermeture définitive de Tihange 1 est prévue le 1er octobre 2025, et celle de Tihange 3 le 1er septembre 2025. Même si on sait que les négociations à propos de la prolongation de Tihange 3 doivent reprendre dans les prochains jours, puisqu’aucun accord n’a été trouvé pour le 31 décembre.