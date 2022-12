Christophe Nezer de retour à Stockay : “J’avais envie d’un nouveau défi”

Depuis la sérieuse blessure de Richie Kitoko en novembre dernier, les Stockalis étaient à la recherche de son remplaçant. “C’est aussi pour ça que j’avais envie de revenir, glisse Christophe Nezer. Certains vont trouver ce retour bizarre mais j’assume complètement mon choix. Dalhem était tout à fait pour. On peut se dire que je suis un joueur qui change tout le temps de club et qui va gratter partout où il peut mais ce n’est pas le cas. J’aime les défis et, à 30 ans, l’occasion n’allait peut-être plus se présenter. J’habite depuis peu à Saint-Georges et le T2 est un ami proche. Je ne me fixe pas d’objectif à long terme car tout peut aller très vite. Depuis quelques semaines, j’y pensais et je suis vraiment très heureux d’être de retour dans un club familial.”

Une aubaine, donc, pour les Stockalis qui voient ainsi revenir un joueur de grosse qualité. “Physiquement, je suis toujours en pleine forme. Ce n’est pas parce que j’ai joué une demi-saison en P2 que j’ai perdu mes qualités. Loin de là, assure le médian qui a encore faim de foot. Quand je suis parti à Dalhem, j’avais envie de rejouer avec mes potes mais le haut niveau me manquait. D’autant plus que je me sens encore capable d’évoluer en D2 ACFF. Je suis curieux de voir ce que ça va donner.”

Une chose est sûre : Christophe Nezer n’aura pas le temps de chômer. Dès lundi, il sera, comme tous les Stockalis, de retour à l’entraînement. “Le mois de janvier sera très intense. D’abord, je vais devoir rapidement retrouver mes repères. Et puis, cette série est folle donc on ne peut pas se permettre de perdre des plumes en cours de route, commente “Tigrou”. Quoi qu’il arrive, je n’aurai aucune pression. Je suis conscient que je peux aider les jeunes. Après un début de saison compliquée, l’équipe tourne vraiment bien.”

“Beaucoup de changements”

Même si Christophe Nezer ne débarque pas en terrain inconnu, le médian arrive dans un club qui a pas mal évolué. “C’est une excellente chose pour les jeunes, assure l’ancien Verlainois. En quelques mois, il y a eu beaucoup de changements mais c’est positif. Cela démontre que le club va vers l’avant et veut se professionnaliser. Néanmoins, je connais quand même certains joueurs. La situation n’est pas non plus la même que la saison dernière. De ce que j’ai vu, le groupe est de très grande qualité et Manu Valoir gère ça parfaitement. A titre personnel, j’espère y trouver mon compte car je ne reviens pas pour me tourner les pouces.”

En attendant d’affronter Warnant le 8 janvier prochain, Stockay vient d’asséner deux gros coups pour refermer le chapitre de 2022. De bon augure pour la suite d’un championnat que Stockay espère terminer dans le Top 5. Et si d’autres surprises venaient encore garnir le sapin des Stockalis ?

Christophe Vandenbergh, nouveau directeur sportif

Outre le retour de Christophe Nezer, Stockay s’est également attaché les services d’un nouveau directeur sportif. Toujours vacant après le départ de Marc Grosjean pour Deinze, le poste est repris par Christophe Vandenbergh. Loin d’être un inconnu puisque le Liégeois a disputé 53 rencontres en D1 belge pour le compte de Seraing, du Standard et de Charleroi. Cela faisait plusieurs semaines qu’il était présent à Stockay. «Je suis très heureux. Quand Jean-Pierre (NDLR : Dalla Costa) m’a proposé le poste, je n’ai pas réfléchi longtemps, explique cet habitant de Grâce-Hollogne qui officie comme agent de joueurs. Forcément, avec mon nouveau rôle à Stockay, je vais mettre cette passion entre parenthèses. L’idée est de poursuivre la professionnaliser le club. J’ai discuté longtemps avec Marc Grosjean et nous avons le même discours. Je ne souhaite pas bouleverser tout non plus car les bases sont déjà bien présentes. Lundi, je verrai tous les joueurs et présenterai mon projet.»

Doit-on encore s’attendre à du mouvement à Stockay? Sans doute. «Honnêtement, je ne sais pas vous dire. Ce qui est certain, c’est que le club veut continuer à progresser. Avant la trêve, l’équipe tournait bien. J’essayerai de mettre l’ensemble des joueurs dans les meilleures conditions», note le nouveau directeur sportif