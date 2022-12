Maison rurale de Vierset: l’enveloppe gonfle encore et encore

Quand la future maison rurale de Vierset verra-t-elle le jour ? Bien malin est celui qui connaît la réponse. Figurant dans le PCDR approuvé en septembre 2016 par le gouvernement wallon, le projet agite les nuits de la majorité OSE. En cause: une enveloppe budgétaire qui n’en finit plus de gonfler. En août 2018, l’ancienne échevine Catherine Greindl évoquait un coût de "897 500 €, avec des subsides de près de 600 000 €", et un début des travaux espérés en 2022.