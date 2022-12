Les riverains de la Croix André en ont marre de la nouvelle plaine de jeux

Ses voisins aussi subissent des désagréments. "Les gens se garent sur la pelouse devant chez nous, rapporte une riveraine. Et quand on leur demande de bouger leur voiture parce qu’on doit tondre, on se fait presque insulter. Le climat n’est pas gai. On a peur." Elle aussi, a retrouvé des bouteilles vides dans son jardin. Et elle est loin d’être la seule à se plaindre des nuisances. "Quand on est dans notre jardin, les gens nous regardent, explique une autre voisine de la plaine. On n’a plus aucune intimité."

La Commune n’a pas consulté les riverains

Mais ce que Jonathan Jamar regrette aussi, c’est la manière dont la Commune a géré le dossier. "On n’a pas été prévenu qu’ils avaient l’intention de créer une plaine de jeux. Un matin, en me levant, j’ai vu une pelleteuse travailler juste derrière chez moi."

Il a donc demandé à la Commune d’agir. "En mars 2022, le bourgmestre nous a promis une palissade en attendant la mise en place d’une haie. On les attend toujours." Et de toute façon, il ne pense pas qu’une haie soit suffisante. "Mon voisin en a une. Il est aussi ennuyé que moi." La mise en place de panneaux antibruit a aussi été envisagée. Mais encore une fois, l’idée ne le séduit pas. "Je n’ai pas acheté cette maison pour me retrouver avec un décor digne d’une autoroute."

Ils veulent faire déplacer la plaine

Finalement, la seule vraie solution, ce serait de démonter la plaine de jeux pour la remonter ailleurs. "Lors d’une réunion que nous avons eue au mois d’octobre, Gaëtane De Smidt (NDLR: l’échevine en charge du dossier) m’a affirmé que la Commune avait commis une erreur en installant la plaine de jeux à cet endroit et que la seule solution était effectivement de déplacer les modules." Un courrier signé de la main du bourgmestre et envoyé quelques jours plus tard affirmait d’ailleurs que cette option était envisagée.

Et puis, le 23 décembre, Gaëtane De Smidt lui a envoyé un mail annonçant que le collège n’avait pas voté pour la suppression des modules. Une décision qui ne fait bien évidemment pas les affaires du principal intéressé.

"On va essayer de trouver une solution. Je me demande même si, avec quelques voisins, on ne pourrait pas acheter le terrain où se trouvent les modules." Ou alors, il y a les plus classiques actions en justice. "Peut-être que, dans deux ou trois ans, le juge me donnera tort et laissera la plaine en place. Mais au moins, j’aurai essayé", conclut Jonathan Jamar.