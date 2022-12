Le bâtiment de la rue du Perron attendra encore

Caramba encore raté. Non sélectionné dans le cadre de l’appel à projet Cœur de Village lancé par le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, le projet de rénovation de l’ancien bâtiment occupé par Téléservice à Ouffet, n’a pas reçu non plus les faveurs de la ministre de la Ruralité Céline Tellier, dans le cadre de l’appel à projet Tiers lieux ruraux. Cela signifie donc que la Commune d’Ouffet ne décrochera pas à court et moyen terme des subsides régionaux. "Le projet n’est pas abandonné, mais nous n’avons pas la capacité de le financer sur fonds propres, précise la députée-bourgmestre Caroline Cassart. On attendra donc un nouvel appel à projets."