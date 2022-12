La Maison du peuple de Moha est « sauvée »

Pourtant, on s’oriente bien vers un sauvetage de la Maison du Peuple. Le conseil d’administration de l’ASBL du même nom, qui gère les lieux depuis son rachat en 1980, s’est réuni mardi soir. Et il avait à trancher entre deux offres de candidats acheteurs. "Nous avions reçu d’autres offres au préalable mais elles visaient à raser le bâtiment pour faire des appartements. Ce qui aurait attristé pas mal d’administrateurs et d’anciens, évoque le président, Bernard Lhonnay. Il restait deux offres visant, elles, à conserver la Maison du Peuple et à la remettre en l’état. Nous avons décidé de la vendre au plus offrant (NDLR: le montant restera confidentiel). Il s’agit d’une ASBL hutoise à caractère culturel qui a l’intention d’organiser des activités dans la salle, comme des pièces de théâtre, avec la partie café qui restera une cafétéria. En fait, ce sera comparable à ce qui se faisait déjà. Ce projet nous fait plaisir. Il est même question de conserver l’appellation “Maison du Peuple”. On pourra aussi la louer pour des fêtes privées ou des réunions comme l’USC de Wanze avait l’habitude d’y tenir les siennes (NDLR: on y retrouve en gros les mêmes personnes que dans l’ASBL Maison du Peuple même s’il faut distinguer les deux et leurs objets sociaux)."

Liquidation en vue de l’ASBL ?

Justement, il avait été un moment question pour l’ASBL Maison du Peuple de réinvestir le fruit de la vente dans un bâtiment plus central sur l’entité de Wanze. Rien n’a cependant été décidé à ce stade, d’autant que les difficultés auxquelles les ASBL font face poussent certains administrateurs à réfléchir à sa liquidation. "Le souhait est d’y arriver à terme, confirme Bernard Lhonnay. Mais on ne pourra le faire tant qu’on aura de l’argent sur le compte de l’ASBL. Et dans le cas de figure d’une liquidation, les statuts prévoient que l’argent retourne à des associations à caractère social. On va d’abord régler la vente puis nous y réfléchirons car ce n’est pas non plus un montant anecdotique à partager."