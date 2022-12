École de Fraiture: avancée espérée en 2023

Autre projet calé dans les starting-blocks: celui de la rénovation de la salle "La Tinlotoise". Pour rappel, la Commune a prévu de remplacer la toiture, d’installer des panneaux photovoltaïques, de placer de l’éclairage led et de poser une pompe à chaleur. Elle est assurée de recevoir un subside régional de 350 000 €, mais n’a inscrit qu’une somme de 35 000 € au budget pour désigner l’auteur de projets. "Nous inscrirons la somme totale lors d’une modification budgétaire en cours d’année, précise l’échevine des Finances Laurence Medaerts. Nous espérons finaliser le cahier des charges en cours d’année pour que les travaux débutent en 2024."

Le collège communal suit une ligne de conduite identique pour l’aménagement de la place de Fraiture, retenue dans le cadre de l’appel à projets Cœur de Village. Il a inscrit une somme de 94 094 € pour désigner l’auteur de projet.

Parmi les autres investissements, on retiendra encore: les 102 000 € pour l’entretien de voiries (notamment rues d’Ellemelle et de Favennes, en collaboration avec la Commune de Nandrin) ; les 50 000 € pour l’église de Scry (consolidation du clocher) ; les 100 000 € pour la rénovation de la maison communale (isolation des combles, remplacement de châssis) ; les 50 000 € pour la création du kiosque à Ramelot (une procédure va être relancée faute de soumissionnaire lors de la première tentative) ; et encore les 6 000 € pour l’installation d’un abribus, place Baudouin.

Une sculpture d’Ursula Förster

Par ailleurs, la majorité envisage aussi de demander à Ursula Förster, célèbre sculptrice résidant à Seny, de réaliser une œuvre pour l’entité. La renommée de l’artiste, qui a créé "Les joueurs de billes" installés depuis 1992 à deux pas de la Grand-Place de Huy, a largement dépassé les frontières condrusiennes. "Mais nous ne payerons que les matières premières", précise la bourgmestre.